Temu-Küchengeräte im PraxistestJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 27.04.2026: Temu-Küchengeräte im Praxistest
42 Min.Folge vom 27.04.2026Ab 12
Shoppen wie ein Milliardär – ist das mehr als nur ein Versprechen? Der Online-Marktplatz Temu lockt auch in Deutschland mit extrem niedrigen Preisen und einer riesigen Produktauswahl. Doch wie steht es um Qualität und Sicherheit der Artikel? Kimmo Wiemann nimmt das genauer unter die Lupe. Gemeinsam mit Chefkoch Stefan Kölsch testet er vier Küchengeräte – vom Handmixer bis hin zur Knetmaschine – und prüft, was die günstigen Produkte im Alltag leisten. Können die Schnäppchen wirklich überzeugen?
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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