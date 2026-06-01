Highspeed auf hoher See: Kreuzfahrtschiff der SuperlativeJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 01.06.2026: Highspeed auf hoher See: Kreuzfahrtschiff der Superlative
34 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12
Moderne Kreuzfahrtschiffe wollen längst mehr sein als schwimmende Hotels. Wer heute auf hoher See mithalten will, braucht offenbar den großen Knall: Laser-Spiele, Kletterpark, Game Zone, digitale Restaurants - und eine Attraktion, die es angeblich weder an Land noch auf See gab. Reporter Cornel Bunz hat 36 Stunden Zeit, um herauszufinden: Ist das noch Kreuzfahrt oder schon Freizeitpark mit Meerblick?
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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