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Abenteuer Leben täglich

Highspeed auf hoher See: Kreuzfahrtschiff der Superlative

Kabel EinsFolge vom 01.06.2026
Highspeed auf hoher See: Kreuzfahrtschiff der Superlative

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 01.06.2026: Highspeed auf hoher See: Kreuzfahrtschiff der Superlative

34 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12

Moderne Kreuzfahrtschiffe wollen längst mehr sein als schwimmende Hotels. Wer heute auf hoher See mithalten will, braucht offenbar den großen Knall: Laser-Spiele, Kletterpark, Game Zone, digitale Restaurants - und eine Attraktion, die es angeblich weder an Land noch auf See gab. Reporter Cornel Bunz hat 36 Stunden Zeit, um herauszufinden: Ist das noch Kreuzfahrt oder schon Freizeitpark mit Meerblick?

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