Tiny Living: Kleine Küche, große MöglichkeitenJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 03.06.2026: Tiny Living: Kleine Küche, große Möglichkeiten
42 Min.Folge vom 03.06.2026Ab 12
Leben auf engstem Raum - aber mach das Meiste draus! Reporterin Chrissi und DIY Experte Steffen zeigen, wie man mit cleveren Ideen, kleinen Hacks und etwas Geschick eine kleine Küchennische optimal nutzt. Die Mission: maximaler Stauraum aber trotzdem schick und wohnlich. Die Herausforderung: die Küche, um die es geht, ist mini. Und trotz dessen soll dort ein Trockner und eine Frühstücks-Ecke seinen Platz finden. Kriegen die beiden das hin und vor allem welche Tipps sind dabei hilfreich?
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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