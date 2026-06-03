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Abenteuer Leben täglich

Tiny Living: Kleine Küche, große Möglichkeiten

Kabel EinsFolge vom 03.06.2026
Tiny Living: Kleine Küche, große Möglichkeiten

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 03.06.2026: Tiny Living: Kleine Küche, große Möglichkeiten

42 Min.Folge vom 03.06.2026Ab 12

Leben auf engstem Raum - aber mach das Meiste draus! Reporterin Chrissi und DIY Experte Steffen zeigen, wie man mit cleveren Ideen, kleinen Hacks und etwas Geschick eine kleine Küchennische optimal nutzt. Die Mission: maximaler Stauraum aber trotzdem schick und wohnlich. Die Herausforderung: die Küche, um die es geht, ist mini. Und trotz dessen soll dort ein Trockner und eine Frühstücks-Ecke seinen Platz finden. Kriegen die beiden das hin und vor allem welche Tipps sind dabei hilfreich?

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