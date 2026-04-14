Tirol & Mallorca: Achim Müller vs. die Kochkünste der JugendJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 14.04.2026: Tirol & Mallorca: Achim Müller vs. die Kochkünste der Jugend
42 Min.Folge vom 14.04.2026Ab 12
Chefkoch Achim Müller ist seit Jahren mit seiner provokanten These „Jugend kann nicht kochen“ unterwegs. Diesmal blickt Achim auf zwei besondere Highlights zurück: das Hütten-Spezial in Tirol, sowie eine Folge auf Mallorca mit spanischen Gerichten.
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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