Hackgerichte: Von Toast bis WaffelburgerJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 15.04.2026: Hackgerichte: Von Toast bis Waffelburger
42 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12
Schon mal einen Blumenkohl probiert, der in Hackfleisch umwickelt ist? Wenn nicht, wird es höchste Zeit! Seraphina Kalze und Kimmo Wiemann testen vier spannende Hackfleisch-Rezepte aus dem Internet – vom einfachen Hack-Toast mit Käse bis zum Smash-Potato-Hackfleisch-Burger aus dem Waffeleisen. Auch ausgefallene Kreationen wie gefüllte Hacknester sind dabei, bei dessen Zubereitung eine Cola Dose hilft. Die beiden kochen alle Gerichte nach, probieren und bewerten die Gerichte nach Geschmack.
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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