Ein Wikingerschert als KüchenmesserJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 09.07.2026: Ein Wikingerschert als Küchenmesser
43 Min.Folge vom 09.07.2026Ab 12
Sie galten als gefürchtete Krieger, geschickte Seefahrer und Meister der Schmiedekunst: die Wikinger. Doch kann man mit den Techniken der Nordmänner auch moderne Küchenwerkzeuge herstellen? Stefan Roth ist Meisterschmied aus Braunschweig und international bekannt für seine handgeschmiedeten Schwerter. Nun wartet eine ungewöhnliche Herausforderung auf Roth. Ein wohlhabender Kunde wünscht sich ein exklusives Küchenmesser im Stil eines Wikingerschwertes.
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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