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Abenteuer Leben täglich

Ein Wikingerschert als Küchenmesser

Kabel EinsFolge vom 09.07.2026
Ein Wikingerschert als Küchenmesser

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 09.07.2026: Ein Wikingerschert als Küchenmesser

43 Min.Folge vom 09.07.2026Ab 12

Sie galten als gefürchtete Krieger, geschickte Seefahrer und Meister der Schmiedekunst: die Wikinger. Doch kann man mit den Techniken der Nordmänner auch moderne Küchenwerkzeuge herstellen? Stefan Roth ist Meisterschmied aus Braunschweig und international bekannt für seine handgeschmiedeten Schwerter. Nun wartet eine ungewöhnliche Herausforderung auf Roth. Ein wohlhabender Kunde wünscht sich ein exklusives Küchenmesser im Stil eines Wikingerschwertes.

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