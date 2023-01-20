Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Kabel EinsFolge vom 20.01.2023
61 Min.Ab 12

Die Polizisten Peter und Michael kontrollieren an der deutsch-österreichischen Grenze verdächtige Fahrzeuge. Da die A3 eine Hauptachse Richtung Süden für Kriminelle ist, die grenzüberschreitend illegale Geschäfte machen, müssen die Beamten aus Passau sehr achtsam vorgehen. Sie durchsuchen einen Pkw mit irischem Kennzeichen und stoßen auf illegale Drogen.

