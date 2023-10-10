Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alle Hände voll zu tun - Rettungssanitäter München

Kabel EinsFolge vom 10.10.2023
33 Min.Folge vom 10.10.2023Ab 12

Freitagnacht in München. Die beiden Rettungsassistenten Klaus Hippe und Moritz Ecker sind auf den Straßen der bayrischen Landeshauptstadt unterwegs, um in Not geratenen Menschen zu helfen. In dieser Nacht wartet eine harte Schicht auf die beiden Helfer: von Schlägereiopfern, über einen renitenten Betrunken bis hin zu einem geistig Verwirrten.

