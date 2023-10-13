Viel Aufwand für Amy - Tierretter Stefan BröcklingJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 13.10.2023: Viel Aufwand für Amy - Tierretter Stefan Bröckling
33 Min.Folge vom 13.10.2023Ab 12
Ein spektakulärer Einsatz für Stefan Bröckling. Seit vier Monaten versuchen Tierschützer nun schon Hündin Amy einzufangen, keiner hat es bisher geschafft. Stefan Bröckling übernimmt: mit einer speziellen Falle will er das Tier einfangen.
