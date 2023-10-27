Rasern auf der Spur – Geschwindigkeitskontrolle Märkischer KreisJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 27.10.2023: Rasern auf der Spur – Geschwindigkeitskontrolle Märkischer Kreis
62 Min.Folge vom 27.10.2023Ab 12
Marwin D. und Martin L. von der Polizei Iserlohn führen mit Kollegen eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Dafür haben sie sich an einer Bundesstraße positioniert. Sie halten ein Fahrzeug mit einem Anhänger an. Geladen sind zwei Schweine – doch der Anhänger ist alles andere als verkehrssicher…
