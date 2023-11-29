Bernd Zehner lädt ein zum StreetfoodenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 29.11.2023: Bernd Zehner lädt ein zum Streetfooden
60 Min.Folge vom 29.11.2023Ab 12
YouTuber und Food-Tester Bernd Zehner besucht heute das Main-Taunus Einkaufszentrum in der Nähe von Frankfurt am Main. Dort findet für ein Jahr ein Street Food Festival statt. Die Food Trucks bieten eine große kulinarische Auswahl: Vom koreanischen Chicken bis zu schwäbischen Maultaschen. Doch können die Food-Kreationen den Gastro-Profi überzeugen? Bernd Zehner testet das Angebot auf Geschmack und Preis-Leistungsverhältnis.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen