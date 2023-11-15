Zum Inhalt springenBarrierefrei
Aufgemotzte Fahrzeuge auf dem Prüfstand – Tuningkontrolle Ravensburg

Kabel EinsFolge vom 15.11.2023
60 Min.Folge vom 15.11.2023Ab 12

In Ravensburg nehmen die Polizisten Marco Kammer und Andreas Kudella anlässlich einer großen Tuningmesse am Bodensee aufgemotzte Fahrzeuge unter die Lupe. Denn wer sein Auto tunt, muss alle Teile von einem Sachverständigen abnehmen und im Fahrzeug eintragen lassen. Immer wieder leidet die Verkehrssicherheit unter schwarzen Scharfen der Szene. Ob Reifen und Felgen oder Lautstärke des Fahrzeuges, nichts bleibt unkontrolliert...

