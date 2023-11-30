Sperrmüll auf dem Gehweg – Abfallfahnder HannoverJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 30.11.2023: Sperrmüll auf dem Gehweg – Abfallfahnder Hannover
61 Min.Folge vom 30.11.2023Ab 12
Die Abfallfahnder Sven Martin und Daniel Borchardt sind im Stadtgebiet von Hannover illegalen Müllablagerungen auf der Spur. Während ihrer Schicht kommen stets weitere Meldungen über die Müllmelde-App rein, die die Fahnder beachten müssen. Beim Vorbeifahren entdecken sie Unmengen an Sperrmüll – mitten auf dem Gehweg. Können sie die Verursacher ausfindig machen?
