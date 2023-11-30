Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Sperrmüll auf dem Gehweg – Abfallfahnder Hannover

Kabel Eins
Folge vom 30.11.2023
Sperrmüll auf dem Gehweg – Abfallfahnder Hannover

Sperrmüll auf dem Gehweg – Abfallfahnder HannoverJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 30.11.2023: Sperrmüll auf dem Gehweg – Abfallfahnder Hannover

61 Min.Folge vom 30.11.2023Ab 12

Die Abfallfahnder Sven Martin und Daniel Borchardt sind im Stadtgebiet von Hannover illegalen Müllablagerungen auf der Spur. Während ihrer Schicht kommen stets weitere Meldungen über die Müllmelde-App rein, die die Fahnder beachten müssen. Beim Vorbeifahren entdecken sie Unmengen an Sperrmüll – mitten auf dem Gehweg. Können sie die Verursacher ausfindig machen?

