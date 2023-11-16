Die falsche Entscheidung kostet Geld – Zoll Flughafen MünchenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 16.11.2023: Die falsche Entscheidung kostet Geld – Zoll Flughafen München
61 Min.Folge vom 16.11.2023Ab 12
Souvenirs, Kleidung oder Lebensmittel aus der Heimat schleppen die Passagiere im Reisgepäck mit und müssen sich bei der Ankunft am Flughafen München entscheiden: roter oder grüner Durchgang? Den Unterschied kennen nur die wenigsten Reisenden – bis Jaspreet Mangat vom Zoll für ein böses Erwachen sorgt. Dann sind Einfuhrabgaben und oft auch eine Strafzahlung fällig.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen