Folge vom 01.12.2023: Herbst-Kreation hauseigner Bonbons- Bonbon Manufaktur Münster
61 Min. Folge vom 01.12.2023
Die Bonbon-Manufaktur „Bömskes“ in Münster - Sie ist das Reich der beiden Süßwarenhersteller Timo und Peter. Die beiden haben sich für den Herbst eine neue Kreation ihrer Bonbons ausgedacht. Achtung Kontrolle schaut Timo und Peter bei Konzeption und Herstellung über die Schultern. Dabei müssen sich die beiden die Fragen stellen: Welches Motiv soll es werden? Welche Geschmackskombination passt am besten?
