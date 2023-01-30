Geflügeltransport mit falschen Papieren – Tiertransport KontrolleJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 30.01.2023: Geflügeltransport mit falschen Papieren – Tiertransport Kontrolle
61 Min.Folge vom 30.01.2023Ab 12
Sittensen in Rotenburg - Jährlich transportieren LKW mehr als 763 Millionen Tiere zu deutschen Schlachthöfen. Damit beim Transport alle erforderlichen Auflagen eingehalten werden, kontrollieren die Polizistinnen Dana und Carina die Tiertransporte. An der A1 ziehen die beiden die Viehtransporter zur Kontrolle raus und überprüfen die Transportbücher, den Zustand der Tiere und des LKW. Bei einem Geflügeltransport fällt Carina und Dana sofort ein Problem in den Transportbüchern auf.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen