Papierchaos im LKW – Schwerlast-Kontrolle Nienburg
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.02.2023: Papierchaos im LKW – Schwerlast-Kontrolle Nienburg
60 Min.Folge vom 06.02.2023Ab 12
Nienburg in Niedersachen – Ulrich Schimkowiak und Stefan Evensen kontrollieren den Schwerlastverkehr auf der Bundesstraße in Nienburg. Die beiden halten einen LKW an, der scheinbar kein Kennzeichen hat. Doch bei der Kontrolle fällt den beiden Polizisten noch viel mehr auf…
