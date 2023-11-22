Herzinfarkt und Atemnot – RTW PassauJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 22.11.2023: Herzinfarkt und Atemnot – RTW Passau
61 Min.Folge vom 22.11.2023Ab 12
Ein Notfall für die Sanitäter Regina Scherz und Christian Draxinger von den Maltesern Passau: Eine Frau hat den Rettungsdienst gerufen. Ihr Mann bekommt keine Luft mehr – Verdacht: Herzinfarkt. Bekommen die beiden die Situation vor Ort in den Griff?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
