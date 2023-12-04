Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bremerhaven. Die Polizisten Henrik T. und Björn B. sind heute in der Hafenstadt auf Streife. Von ihrer Leitstelle bekommen sie immer wieder neue Einsätze rein – einmal müssen sie zu einem Mann, der seit Wochen nicht gesehen wurde, ein anderes Mal zu einem scheinbar psychisch verwirrten Mann, der sich auf der Straße auffällig verhält.

