Illegaler Welpenhandel in BerlinJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 01.02.2023: Illegaler Welpenhandel in Berlin
61 Min.Folge vom 01.02.2023Ab 12
In Berlin ist Jana Hoger von der Tierschutzorganisation PETA mit einem Kollegen unterwegs. Als vermeintliche Interessenten treffen sich die beiden mit Verkäufern von Hunde- und Katzenwelpen. Dabei brauchen die Tierschützer die Unterstützung der Polizei. Denn es handelt sich um einen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen