Folge vom 08.02.2023: Mäusebefall im Restaurant - Schädlingsbekämpfer Solomon
61 Min.Folge vom 08.02.2023Ab 12
Der Schädlingsbekämpfer Paul Solomon ist heute Bonn unterwegs. In einem Restaurant hat der Besitzer Mäuse entdeckt. Paul Solomon will die Ursache für das Problem herausfinden. Die Restaurantbetreiber haben bereits einige Fallen aufgestellt, um den Mäusebefall in den Griff zu bekommen. Als sie diese kontrollieren, wird schnell klar: Es handelt sich um einen Härtefall...
