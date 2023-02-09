Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 09.02.2023
61 Min.Folge vom 09.02.2023Ab 12

Klaus Preis und Daniel Wenzke von der Arbeitsgruppe Tuner, Raser und Poser, kurz: AG TRuP, sorgen für Sicherheit auf den Straßen in Offenbach am Main. Besonders Tuner und Raser fallen im Straßenverkehr stark auf. Es dauert nicht lange, da kommt ihnen ein alter Bekannter aus der Offenbacher Tuner-Szene entgegen. Darf er mit seinem M4 weiterfahren?

