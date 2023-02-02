Jagd auf Müllsünder – Mülldetektive Mülheim an der RuhrJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 02.02.2023: Jagd auf Müllsünder – Mülldetektive Mülheim an der Ruhr
Folge vom 02.02.2023
Die Mülldetektive Frank Förster und Mohammed Guettari sind im Auftrag der Mülheimer Müllentsorgungsgesellschaft unterwegs. Sie suchen die Stadt nach illegal abgeladenen Müll ab. An einem Containerstammplatz entdecken sie Indizien, die die beiden Mülldetektive zu dem Übeltäter führen könnten. Sie machen sich auf den Weg…
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
