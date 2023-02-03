Die schwarze Göttin – Türsteherin KaiserslauternJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 03.02.2023: Die schwarze Göttin – Türsteherin Kaiserslautern
61 Min.Folge vom 03.02.2023Ab 12
Wer in einem angesagten Hip-Hop Club in Kaiserlautern feiern will, muss an ihr vorbei: Anke Henkel – genannt „Die schwarze Göttin“. Die ein Meter 86 große Frau führt die Einlasskontrollen durch. Wer verbotene Gegenstände oder keinen originalen Ausweis dabeihat, kommt nicht rein. Diskussionen sind hier an der Tagesordnung.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen