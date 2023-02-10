Schmugglerware? – Großkontrolle an der A8 bei HolzkirchenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 10.02.2023: Schmugglerware? – Großkontrolle an der A8 bei Holzkirchen
60 Min.Folge vom 10.02.2023Ab 12
Die Autobahnpolizisten Roman Gold und Julian Rother haben eine Kontrollstelle auf der A8 bei Holzkirchen eingerichtet. Direkt zu Beginn fährt ein bis oben hin beladenes, rumänisches Fahrzeug in die Kontrollstelle. Der Fahrer kommt aus Belgien und gibt an, nicht zu wissen, was genau er transportiert, da die Sachen angeblich einem Freund gehören. Die Polizisten werden stutzig – liegt hier eine Straftat vor?
