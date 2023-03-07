Illegaler Welpenhandel – Tierschützer KlippsteinJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 07.03.2023: Illegaler Welpenhandel – Tierschützer Klippstein
61 Min.Folge vom 07.03.2023Ab 12
Tierschützer Stefan Klippstein führt heute mit seiner Kollegin Melanie einen Scheinkauf durch – ein verdächtig jung aussehender Welpe wird für einen Verkauf auf der Straße angeboten. Der Verkäufer behauptet, den Welpen von Bekannten aus Aachen erworben zu haben. Tierschützer Stefan Klippstein ist sich aber sicher – der Welpe kommt vom Polenmarkt im Grenzgebiet. Wie wird der Verkäufer auf die Vorwürfe reagieren?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen