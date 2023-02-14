Rohes Hähnchenfleisch in München? – Food-Tester Mirko ReehJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 14.02.2023: Rohes Hähnchenfleisch in München? – Food-Tester Mirko Reeh
61 Min.Folge vom 14.02.2023Ab 12
Profikoch Mirko Reeh sucht in München nach dem perfekten Brathähnchen. Er kontrolliert zwei Bratereien, die im Internet schlechte Kritiken bekommen. Mit versteckter Kamera kontrolliert Mirko Reeh die Hähnchen auf Optik und Geschmack. Eins der Hähnchen sieht glasig aus und von Innen roh…
