Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 15.02.2023: Verstopftes Rohr bis zur Straße - bekommen Gina und Stefan das frei?
61 Min. Ab 12
Die Rohrreiniger Gina Sembach und Stefan Seifert von den Wasserwerken Berlin kontrollieren die Rohre und Entwässerungssysteme in ganz Berlin. Sie werden zu einer Verstopfung im Abwasserrohr gerufen. Mit Hilfe einer Kamera untersuchen sie die Leitung. Schaffen Sie es, die Verstopfung zu lösen?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
12
