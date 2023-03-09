Auf Herz und Rouladen getestetJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 09.03.2023: Auf Herz und Rouladen getestet
61 Min.Folge vom 09.03.2023Ab 12
Kaaks in Schleswig-Holstein nördlich von Itzehoe. Der Landgasthof „Zum Wildwechsel“ von Frank Brüdigam bietet seinen Gästen deftige Landhausküche. Damit die Qualität immer gleichbleibend ist, muss auch der Nachwuchs kräftig üben. Heute trainiert er dafür mit seinen Mitarbeitern in der Küche, wie man perfekte Rouladen macht. Dabei kontrolliert Frank Brüdigam jeden Handgriff seines Auszubildenden Justin und seiner Jungköchin Sarah. Können die beiden den Chef überzeugen?
