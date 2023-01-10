Cuttermesser im Handgepäck - Sicherheitskontrolle Flughafen MünchenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 10.01.2023: Cuttermesser im Handgepäck - Sicherheitskontrolle Flughafen München
62 Min.Folge vom 10.01.2023Ab 12
Stefanie Müller und ihr Team von der Sicherheitsgesellschaft München ist an den Kontrollschleusen für Handgepäck im Einsatz. Ob Flüssigkeiten, Feuerzeuge oder ein zu großes Deo – Ausreden lassen sie nicht gelten. Denn die Sicherheit der Reisenden geht vor. Bei einem Passagier stoßen die Sicherheitsmitarbeiter auf gefährliche Klingen…
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
