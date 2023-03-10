Große Kontrolle, großer Ertrag?Jetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 10.03.2023: Große Kontrolle, großer Ertrag?
61 Min.Folge vom 10.03.2023Ab 12
Großkontrolle auf der A7: 80 Polizisten aus Hessen und Niedersachsen kontrollieren auf dem Rastplatz Kassel Ost den Schwerlastverkehr. Mit dabei Pascal Fritsch-Teuber von der Polizei Northeim und Bernd Niemann von der Polizei Hildesheim. Schon beim ersten LKW gibt es Probleme. Um den Gefahrguttransport fahren zu können, benötigt der Fahrer spezielle Schulungen. Doch in den Papieren finden die Polizisten dafür keine Nachweise.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen