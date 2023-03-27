Raserkontrolle auf der Autobahn: Go-Card Feeling in WiesbadenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 27.03.2023: Raserkontrolle auf der Autobahn: Go-Card Feeling in Wiesbaden
60 Min.Folge vom 27.03.2023Ab 12
Auf der Autobahn bei Wiesbaden messen die Autobahnpolizisten Pascal Meireis und Manuel Breuer mit einem speziellen Videosystem die Geschwindigkeit der Pkws. Raser sind keine Seltenheit, mit 43 km/h zu schnell ziehen sie einen Kleinwagen aus dem Verkehr. Und: Adam Tesmer ist Schädlingsbekämpfer – und Tatort-Reiniger. Heute kümmert er sich um die Wohnung eines Kunstsammlers in Berlin Wedding, der mit 87 Jahren gestorben ist und sechs Wochen unbemerkt in seiner Wohnung lag.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen