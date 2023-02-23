Tierrettung im Kriegsgebiet: Judith Pein in der UkraineJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 23.02.2023: Tierrettung im Kriegsgebiet: Judith Pein in der Ukraine
61 Min.Folge vom 23.02.2023Ab 12
Die Tierretterin Judith Pein reist regelmäßig ins Kriegsgebiet der Ukraine, um zurückgelassene Haustiere zu retten. Die Zustände sind dramatisch anzusehen und brandgefährlich, doch für Judith ist es Ehrensache, Tieren in Not zu helfen. Und: Die Polizei ist fleißig bei der Arbeit, in Offenbach und Holzkirchen wird kontrolliert, was das Zeug hält.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen