Currywurst mit Bärlauch – Foodtester Bernd Zehner

Kabel EinsFolge vom 03.04.2023
61 Min.Folge vom 03.04.2023Ab 12

Fast Food Experte und Profikoch Bernd Zehner ist in Frankfurt am Main unterwegs mit der Mission, die beste Currywurst der Stadt zu finden. Hierfür testet er mehrere Fast Food Locations, die sich besonders durch ihre Variationsvielfalt auszeichnen. Können ihn die verrückten Kombinationen überzeugen? Und welche Wurst wird sein Tagessieger? Und: Der Hamburger Flughafen. Als eine von 15 000 Mitarbeiterinnen am Flughafen sorgt Ramp Agentin Verena Nunes dafür, dass alles reibungslos läuft.

