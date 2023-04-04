Litauischer LKW mit 800.000 Kilometer – TÜV Prüfer WildeshausenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 04.04.2023: Litauischer LKW mit 800.000 Kilometer – TÜV Prüfer Wildeshausen
61 Min.Folge vom 04.04.2023Ab 12
Heinz Poelmann ist seit mehr als 30 Jahren TÜV Prüfer im niedersächsischen Wildeshausen. Er überprüft tagtäglich LKW auf ihre Verkehrssicherheit. Dazu gehören auch ausländische Brummis, die vorwiegend auf Deutschlands Straßen unterwegs sind. Heute hat er einen litauischen LKW mit 800.000 Kilometern in der Prüfung – bekommt der noch eine Plakette?
