Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 05.04.2023: Drogenrückstände im Urin - Drogenkontrolle auf der B27
61 Min.Folge vom 05.04.2023Ab 12
Großkontrolle auf der B27 im Stadtgebiet von Stuttgart. Die Verkehrspolizei hat vor allem Fahrer im Visier, die unter Alkohol oder Drogen stehen. Die beiden Verkehrswegefahnder Luan M. und Enrico M. machen innerhalb weniger Stunden gleich drei Verdächtige aus – und alle haben Drogenrückstände im Urin. Ihnen drohen empfindliche Geldstrafen und Fahrverbote.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
12
