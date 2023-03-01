Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Kältebus in Hamburg - Minus 15 Grad Celsius und kein Dach über dem Kopf

Kabel Eins
Folge vom 01.03.2023
Kältebus in Hamburg - Minus 15 Grad Celsius und kein Dach über dem Kopf

Kältebus in Hamburg - Minus 15 Grad Celsius und kein Dach über dem Kopf Jetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 01.03.2023: Kältebus in Hamburg - Minus 15 Grad Celsius und kein Dach über dem Kopf

61 Min.
Folge vom 01.03.2023
Ab 12

Minus 15 Grad Celsius und kein Dach über dem Kopf. Im Kältebus in Hamburg arbeiten Stan Silver und Heike Ebeling ehrenamtlich und fahren nachts durch die ganze Stadt, um obdachlosen und bedürftigen Menschen zu helfen. Doch nicht alle wollen ihre Hilfe. Und: Person gegen Pkws in Passau, die Rettungssanitäter müssen sich beeilen, um der verletzten Person zu helfen.

