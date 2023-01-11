Handy am Steuer und nicht angeschnallt – Handykontrolle GermersheimJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 11.01.2023: Handy am Steuer und nicht angeschnallt – Handykontrolle Germersheim
44 Min.Folge vom 11.01.2023Ab 12
Im Rheinland-pfälzischen Germersheim führen die Polizisten Dennis Bettinger und Philipp Bähr eine Verkehrskontrolle durch. Im Fokus: Handysünder. Ein Vorposten beobachtet den fließenden Verkehr und meldet den Kollegen am Kontrollpunkt die Fahrer, die ihr Handy am Steuer benutzen. Ein Fahrer begeht gleich mehrere Verstöße.
