Handy am Steuer und nicht angeschnallt __SPERRVERMERKJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 11.01.2023: Handy am Steuer und nicht angeschnallt __SPERRVERMERK
44 Min.Folge vom 11.01.2023Ab 12
Im Rheinland-pfälzischen Germersheim führen die Polizisten Dennis Bettinger und Philipp Bähr eine Verkehrskontrolle durch. Im Fokus: Handysünder. Ein Vorposten beobachtet den fließenden Verkehr und meldet den Kollegen am Kontrollpunkt die Fahrer, die ihr Handy am Steuer benutzen. Ein Fahrer begeht gleich mehrere Verstöße.
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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