Fehlwürfe in Biomülltonnen – Müllabfuhr LüneburgJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 12.04.2023: Fehlwürfe in Biomülltonnen – Müllabfuhr Lüneburg
61 Min.Folge vom 12.04.2023Ab 12
Lüneburg. Die Müllwerker Andre Zeiser und Florian Sommer von der Müllabfuhr Lüneburg leeren Bioabfalltonnen. Sie müssen kontrollieren, dass in den Tonnen nur biologische Abfälle sind. In einer der Tonnen finden sie mehrere Plastiksachen. Bis zu 200 Euro kann das dem Besitzer der Tonne kosten… Und: Michael und Johannes vom Gefahrguttrupp der Polizei Memmingen kontrollieren mit Kollegen auf dem Parkplatz Tannengarten West bei Illertissen verdächtige Fahrzeuge.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen