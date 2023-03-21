Abschlepper Montabaur – Auto landet im Graben.Jetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 21.03.2023: Abschlepper Montabaur – Auto landet im Graben.
60 Min.Folge vom 21.03.2023Ab 12
Montabaur. Abschlepper Patrick Meyer hilft Autofahren bei Unfällen oder wenn ein Kraftfahrzeug eine Panne hat und abgeschleppt werden muss. Vor der Schicht weiß er nie, was ihn erwartet. Auch der Humor und der gute Umgang mit den Kunden kommt dabei nie zu kurz. Egal, ob es ein Pannenwagen oder ein feststeckender LKW ist. Heute muss er zwei Russen helfen, die mit ihrem Auto im Graben gelandet sind.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
