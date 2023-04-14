Buchsbaumzünsler geht’s an den Kragen – Pflanzenarzt René Wadas in NiedersachsenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 14.04.2023: Buchsbaumzünsler geht’s an den Kragen – Pflanzenarzt René Wadas in Niedersachsen
61 Min.Folge vom 14.04.2023Ab 12
René Wadas ist Pflanzenarzt und hilft kranken Sträuchern, Bäumen und Pflanzen. Der Gärtnermeister aus Börßum wird von besorgten Pflanzenbesitzern gerufen, die nicht mehr weiterwissen. Bei seinen Einsätzen heute muss er Rosen, Rhododendren und Buchsbäume vor Schädlingen retten. Ob er allen Patienten helfen kann? Und: Holger Schwietering, genannt „Holle“, ist Food-Influencer. Auf seinem Youtube-Kanal veröffentlicht er regelmäßig Videos von seinen Tests in Sachen Burger, Döner oder Currywurst.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
