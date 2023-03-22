Vollstreckungsbeamter in Brake: Verstoß gegen das Waffengesetz - 108€ SchuldenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 22.03.2023: Vollstreckungsbeamter in Brake: Verstoß gegen das Waffengesetz - 108€ Schulden
60 Min.Folge vom 22.03.2023Ab 12
Brake in Niedersachsen. Im Auftrag des Landkreises Wesermarsch treibt Vollstreckungsbeamter Wilfried Mannagottera Schulden ein. Sein erster Fall: Eine Frau hat gegen das Waffengesetz verstoßen und mehr als 100 Euro Schulden und bislang auf Zahlungsaufforderungen und Mahnungen nicht reagiert. Bekommt Wilfried Mannagottera heute sein Geld?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen