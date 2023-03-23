Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Falschparker blockieren Privatparkplatz: Abschlepper Erfurt

Kabel EinsFolge vom 23.03.2023
Falschparker blockieren Privatparkplatz: Abschlepper Erfurt

Falschparker blockieren Privatparkplatz: Abschlepper ErfurtJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 23.03.2023: Falschparker blockieren Privatparkplatz: Abschlepper Erfurt

61 Min.Folge vom 23.03.2023Ab 12

Chris Hoffmann ist Abschleppwagenfahrer in Erfurt. Er schleppt für das Ordnungsamt, Parkplatzbesitzer und Baufirmen Falschparker ab. Besonders am Morgen hat er immer viel zu tun. Heute wird er kurz nach Schichtbeginn zu einem Privatparkplatz gerufen. Dort stehen mehrere Falschparker ohne entsprechende Berechtigung – und das, obwohl Schilder darauf hinweisen.

Alle verfügbaren Folgen