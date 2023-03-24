Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 24.03.2023: Die Vergiftung der Kunden
61 Min.Folge vom 24.03.2023Ab 12
Sibylle Bießmann ist Lebensmittelkontrolleurin aus Leidenschaft - auch wenn sie bei gastronomischen Einrichtungen fast nie willkommen ist. Ihre Kontrollen sind meistens unangemeldet und enden oft in Bußgeldverfahren für die Betreiber. Im schlimmsten Fall landen Gäste mit Lebensmittelvergiftungen im Krankenhaus. Ihr Job ist es, dies zu verhindern und ein Bewusstsein für Hygiene beim Betreiber zu schaffen. Heute kontrolliert sie zum wiederholten Male ein italienisches Restaurant.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
