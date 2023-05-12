Nur die Qualität zählt - Großmarkt StuttgartJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 12.05.2023: Nur die Qualität zählt - Großmarkt Stuttgart
60 Min.Folge vom 12.05.2023Ab 12
Der Großmarkt Stuttgart ist der drittgrößte Großmarkt in Deutschland. Er versorgt jeden Tag 12 Millionen Menschen mit frischen Lebensmitteln. Einer der großen Player hier ist Gemüse-Händler Thilo Staiger. Im Schnitt kauft und verkauft er pro Jahr 23.000 Tonnen Obst und Gemüse aus ganz Europa. Und: Frank Fechner und seine Vereinskollegen starten die alljährliche Müllsammelaktion. Gemeinsam mit hunderten Freiwilligen wird der Karl-Heine-Kanal vom Land und Wasser aus vom Müll befreit.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen