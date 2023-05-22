Polizeistreife Wolfsburg - BMW-Fahrer angehaltenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 22.05.2023: Polizeistreife Wolfsburg - BMW-Fahrer angehalten
62 Min.Folge vom 22.05.2023Ab 12
Michael Brand und Jan Hölche von der Polizei Wolfsburg machen heute die Fahrradstreife. Auf einer kritischen Kreuzung entdecken sie einen BMW-Fahrer der während der Fahrt sein Handy benutzt. Noch dazu ist er nicht angeschnallt. Außerdem halten sie gleich zwei E-Scooter-Fahrer auf, die auf der falschen Straßenseite fahren. Und: Rohrreiniger Murmann. das Vater-Sohn Dreamteam reinigt einen Verstopften Duschabfluss.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen