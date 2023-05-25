Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 25.05.2023
61 Min.Folge vom 25.05.2023Ab 12

In Stuttgart kontrollieren Axel Bornemann und Andreas Bunz Restaurants und Imbisse auf Sauberkeit. Ihr erstes Restaurant scheint zunächst in Ordnung zu sein. Doch dann fällt den Lebensmittelkontrolleuren der katastrophale Zustand der Eismaschine auf. Ist das ein Grund für die Schließung des Restaurants? Und: Maik Richter ist seit 2016 Fahrlehrer für Auto und Motorrad. Heute hat seine Fahrschülerin Lilly ihre erste praktische Fahrstunde. Sie erweist sich als echtes Naturtalent.

