Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Kabel EinsFolge vom 20.04.2023
60 Min.Ab 12

Die Polizeibeamten Janik Padilla und Florian Forsthofer sind auf der A94 bei Mühldorf im Einsatz. Bei ihrer Kontrolle untersuchen sie LKW, insbesondere deren Technik und Ladungssicherung. Doch heute müssen sie noch mehr beachten: Ein LKW-Fahrer hat glasige Augen und wird verdächtigt, Drogen genommen zu haben. Wird sich der Verdacht bestätigen?

