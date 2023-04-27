Zum Inhalt springenBarrierefrei
Partycrash im Mehrfamilienhaus - Nachtstreife Stralsund

Kabel EinsFolge vom 27.04.2023
61 Min.Folge vom 27.04.2023Ab 12

Die Polizisten Julia Maroch und Erik Ohlrich fahren Nachtstreife auf Stralsund. Die Leitstelle meldet: Eine Nachbarin beschwert sich über laute Musik in der Wohnung nebenan. Die Polizisten versuchen mit Hilfe ihrer Kollegen aus dem Revier der Situation auf den Grund zu gehen. Doch es gibt Probleme… Und: Die beiden Kollegen Philipp und Marcus vom Hauptzollamt Dortmund kontrollieren heute Schwarzarbeiter. Ihr erster Einsatz führt sie in ein Restaurant.

